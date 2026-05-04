In queste ultime ore circolano voci sulla possibilità che l’allenatore possa rimanere alla guida del Napoli, con alcuni calciatori che sarebbero dalla sua parte. La questione riguarda anche l’assenza di un divorzio ufficiale tra il tecnico e il presidente della società, considerando il contratto che prevede un ingaggio di circa otto milioni di euro netti all’anno. La situazione sembra ancora in evoluzione, senza annunci formali da entrambe le parti.

È davvero così sicura la separazione tra Conte e De Laurentiis? Ricordiamo sempre gli otto milioni netti (più o meno sedici lordi) che tengono uniti il Napoli e l’allenatore. Non sono bruscolini. La Nazionale ne offrirebbe decisamente meno. Ma non è solo questione di soldi, secondo Repubblica la linea della continuità è quella più probabile. Anche perché per Marco Azzi (giornalista di Repubblica) i calciatori stanno con l’allenatore e lo hanno ampiamente dimostrato nelle ultime due partite, soprattutto nella gara di sofferenza e sacrificio giocata a Como. Pareggio incredibilmente contestato dalla tifoseria quando poi la Juventus ha pareggiato in casa col retrocesso Verona e il Milan ha perso in casa del Sassuolo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte può rimanere a Napoli, i calciatori stanno con lui

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