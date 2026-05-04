Il condominio minimo è spesso visto come una forma semplificata di proprietà condivisa, situata tra una casa singola e un condominio tradizionale. Si tratta di un complesso che comprende poche unità immobiliari e ha regole specifiche che ne regolano la gestione e le responsabilità. Questa tipologia di condominio si distingue per la sua struttura più semplice e per le norme che si applicano alle parti comuni e ai rapporti tra i proprietari.

Nell’accezione comune viene spesso considerato una realtà “semplificata”, quasi a metà tra abitazione privata e condominio vero e proprio. Ed è proprio questa apparente semplicità a generare, a volte, equivoci e contenziosi. In realtà, il condominio minimo è a tutti gli effetti un condominio, con diritti e obblighi ben precisi. Cerchiamo di conoscere meglio questa tipologia. Che cosa si intende per condominio minimo. Non esiste una definizione specifica nel Codice civile, ma la giurisprudenza è chiara: si parla di condominio minimo quando un edificio comprende almeno due proprietari che condividono parti comuni, come tetto, scale o cortile. Bastano quindi due unità immobiliari, due diversi titolari e una parte comune perché il condominio nasca automaticamente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Condominio minimo: cos’è e quali regole si applicano

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