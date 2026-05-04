Il 19 novembre 2025, questo sito pubblicò un articolo in cui si parlava della crescita della presenza femminile nella AEW, descrivendo un aumento di partecipazione e attenzione. In quel periodo, si notava come le protagoniste del settore stessero conquistando spazio e visibilità, portando a un incremento di pubblico e di eventi dedicati alle ragazze. La situazione sembrava in evoluzione e in espansione, creando un nuovo scenario per la promozione.

Il 19 novembre 2025 scrivevo su questo sito come la marea rosa della AEW fosse diventata più forte e rumorosa. In seguito all’ottimo Blood & Guts e ad una serie di storyline che avevano messo al centro una quantità interessante di atlete senza perderne di vista neanche una, ritenni che la compagnia stesse celebrando al massimo un 2025 dove aveva lavorato molto bene su tanti frangenti, riuscendo a superare anche le fasi più difficili. A gennaio avevo dovuto constatare che il team booking aveva preso un’altra strada. Non più quella della valorizzazione delle ragazze, quanto quella della loro sopravvivenza. Come se nel tempo fosse saltato qualcosa, e non ci fosse modo di riassestare la macchina per riportarla sulla retta via.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Con le ragazze, la AEW ha perso la bussola

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