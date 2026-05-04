Le microplastiche sono diventate un tema di interesse crescente, anche per le loro possibili ripercussioni sulla salute umana. Recentemente, alcune ricerche hanno analizzato come queste minuscole particelle possano accumularsi nel corpo e influenzare vari processi biologici. In particolare, si sono concentrate sugli effetti che potrebbero avere sulla fertilità, considerando l’ingresso delle microplastiche attraverso l’alimentazione e l’acqua potabile.

Torniamo a occuparci di microplastiche. Abbiamo già trattato questo argomento analizzando lo studio che ha confermato l’ impatto di queste sostanze sui parti prematuri, delle preoccupazioni della presenza delle microplastiche nei prodotti per la cura della pelle e, più in generale, di come l’ inquinamento prodotto da questi elementi sia responsabile di problemi di salute fisica, chimica e microbiologica nei bambini. Un tema, quello delle microplastiche, molto sentito tanto da essere oggetto anche di un documentario su Netflix ( The plastic detox ) che ha indagato il rapporto tra microplastiche e infertilità. Ma cosa c’è di vero? E, soprattutto, cosa si può fare per ridurne l’impatto vista la loro enorme diffusione? Cosa sono le microplastiche e dove si trovano.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Come le microplastiche possono influenzare la fertilità

Can Microplastics Really Affect Human Fertility In The Future

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