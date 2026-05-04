Colpo in pizzeria in pieno giorno spariscono i soldi dal fondo cassa

Nella giornata di qualche giorno fa, una pizzeria di Bressanone ha subito un furto nel suo locale. I ladri hanno portato via circa un centinaio di euro dal fondo cassa. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, che stanno indagando per identificare gli autori del furto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Ammonta a circa un centinaio di euro il valore complessivo dei soldi rubati dal fondo cassa di una pizzeria di Bressanone nei giorni scorsi. L’autore del furto, stando ai primi riscontri dei carabinieri altoatesini, è un cittadino di 21 anni già noto alle forze dell’ordine che ora dovrà.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ennesimo furto con spaccata: colpita pizzeria a San Giovanni, rubato il fondo cassa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpo in pizzeria in pieno giorno, spariscono i soldi dal fondo cassa; Secondo colpo nella pizzeria, il ladro ripreso dalle telecamere; Altra sparatoria nella notte, esplosi 7 colpi davanti a una pizzeria; Valenzano, raffica di spari nella notte: colpi esplosi vicino a una pizzeria. Padova, spaccata alla pizzeria Napoli Centrale: è il secondo colpo in pochi giorni in via San FermoLa seconda nel giro di tre notti. E a distanza di pochi, pochissimi metri dall'altra: nuova spaccata in via San Fermo, in pieno centro storico a Padova. A essere colpita nella notte di oggi, domenica ... corrieredelveneto.corriere.it Incubo spaccate. Colpo in pizzeria: Hanno portato via anche la mozzarellaProsegue l’incubo delle spaccate notturne che da settimane stanno seminando paura e rabbia tra i commercianti della zona sud di Rimini. Dopo i colpi tentati o messi a segno in diversi bar, ristoranti ... ilrestodelcarlino.it Il delitto di #Garlasco. Ancora un colpo di scena. Gli inquirenti ascolteranno come testimoni le gemelle Cappa e Marco Poggi. Domani convocate le cugine di Chiara, mercoledì il fratello. Nello stesso giorno l’interrogatorio di Andrea Sempio. #Tg1 Giancarla Ro - facebook.com facebook Garlasco, l'ultimo colpo di scena. Oltre a Sempio, i pm sentiranno anche Marco Poggi e le sorelle Cappa x.com