Colleferro il punto su via Traiana dove i detriti stradali sono sempre un problema

A Colleferro si fa il punto sulla situazione di via Traiana, una strada dove la presenza di detriti rimane un problema ricorrente. La discussione si concentra su un bilancio di fine mandato che include anche una proposta concreta per migliorare la viabilità cittadina. Questa proposta viene lasciata come eredità a chi assumerà i ruoli di governo nei prossimi anni, con l’obiettivo di affrontare le criticità in modo più efficace.

Un bilancio di fine mandato che guarda al futuro della viabilità cittadina, con una proposta concreta lasciata in eredità a chi governerà la città nei prossimi anni. L'Assessore alle Infrastrutture Viarie del Comune di Colleferro, Francesco Guadagno, ha affidato ai propri canali social.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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