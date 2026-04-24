Il Decreto Fiscale 382026 introduce una flat tax per le colf e le badanti, applicandola tramite una ritenuta familiare. Le famiglie che assumono questi lavoratori dovranno quindi pagare le tasse secondo questa nuova modalità. La misura mira a semplificare il regime fiscale relativo al lavoro domestico e a stabilire un sistema uniforme di tassazione. La norma entrerà in vigore con l’approvazione ufficiale del decreto.

?? Cosa sapere Il Decreto Fiscale 382026 propone flat tax per colf e badanti tramite ritenuta familiare. La misura punta a recuperare mezzo miliardo di euro annui di evasione fiscale. Il cantiere del Decreto Fiscale D.L. 382026 apre nuove frontiere per il settore del lavoro domestico, proponendo una flat tax che trasformerebbe le famiglie in sostituti d'imposta per colf e badanti. La proposta, emersa durante i recenti confronti parlamentari, mira a risolvere un problema di evasione fiscale che .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro domestico: flat tax per colf e badanti, le famiglie pagano le tasse

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