Codice di autoregolamentazione Amministrative maggio 2026

Il documento analizza il codice di autoregolamentazione approvato a maggio 2026, in conformità con la normativa vigente del 22 febbraio 2000. Si tratta di un testo che disciplina le pratiche amministrative e le procedure interne, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza. La normativa si applica alle strutture coinvolte nelle attività amministrative e si basa su linee guida specifiche adottate dall’ente competente.

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato: a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 novembre 2003, n. 313; b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 26521CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione” relative alle campagne per le elezioni amministrative fissate per i giorni domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Elezioni 2026, Tele Vco 2000 pubblica il codice di autoregolamentazione

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