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Da lortica.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter campione, ma ad Arezzo qualcuno chiede: “Sì, bravi. ma con l’Alberoro reggevano?” Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L .🔗 Leggi su Lortica.it

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