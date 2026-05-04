Città del Capo viaggio nel Parco di Table Mountain dove i fiori estinti tornano a vivere

Nel Parco Nazionale di Table Mountain, situato nella parte meridionale di una penisola, si trova un'area nota per la sua ricca varietà di specie vegetali. Recentemente, alcune piante considerate estinte sono state rinvenute all’interno dell’area protetta. Il parco si estende lungo la catena montuosa e rappresenta un punto di interesse per la conservazione della biodiversità a livello mondiale.

Il Parco Nazionale di Table Mountain, che si estende a sud lungo una penisola dalla Table Mountain, è un hotspot di biodiversità globale. Una lista di controllo recentemente aggiornata, pubblicata nel 2025, indica 2.785 specie di piante all’interno di quest’area di circa 250 chilometri quadrati. Si tratta di un numero di specie più elevato di quello riscontrato nell’insieme di alcuni paesi europei. Ma la lista di controllo evidenzia anche 261 specie a rischio di estinzione La Staavia dodii è una delle piante rare del Parco nazionale di Table Mountain. Una specie che ha beneficiato di interventi gestionali è l’Erica verticillata. Una volta estinto in natura, ora prospera all’interno del Parco Tokai, che fa parte del Parco nazionale di Table Mountain.🔗 Leggi su Lapresse.it

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