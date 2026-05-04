Un pilota di una squadra di assi ha subito un incidente durante una gara su un circuito di cingoli, risultando in un infortunio che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’incidente si è verificato in una zona del tracciato dove un particolare tratto ha causato la perdita di controllo del mezzo. I soccorritori sono intervenuti rapidamente nel punto considerato più critico, portando il pilota in condizioni di emergenza in ospedale.

? Cosa scoprirai Quale dettaglio del tracciato ha causato la perdita di controllo?. Come sono intervenuti i soccorsi nel punto più critico del circuito?. Perché il pilota ha scelto proprio quel passaggio tecnico durante l'allenamento?. Quali sono le attuali condizioni cliniche del trentatreenne a Torrette?.? In Breve Incidente avvenuto sabato 2 maggio tra le ore 10:30 e le 11:00.. Caduta causata da un tratto del circuito di Cingoli particolarmente complesso.. Trasferimento d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Torrette.. Intervento tempestivo dei sanitari del 118 e del team elisoccorso.. Un pilota di 33 anni originario di Assisi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette sabato 2 maggio, dopo un violento sinistro avvenuto nel percorso del crossodromo di Cingoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cingoli, pilota assiano in codice rosso: elisoccorso dopo la caduta

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