Un nuovo modo di vivere il cinema prende forma sulla storica pista di Le Mans, dove una casa automobilistica ha allestito un drive-in inaspettato. Le auto sono state disposte lungo il circuito e i partecipanti possono guardare i film dall’interno di vetture iconiche del passato. Tra i modelli esposti figurano alcune tra le Peugeot più celebri, riconoscibili per le loro linee e le loro storie.

? Cosa scoprirai Come si può assistere ai film dall'abitacolo di auto leggendarie?. Quali modelli storici Peugeot saranno esposti sul circuito di Le Mans?. Come funziona il sistema di selezione gratuita per partecipare all'evento?. Perché Peugeot ha scelto proprio il circuito della 24 Ore?.? In Breve Registrazione gratuita tramite mk2-festivalparadiso.com entro il 13 maggio 2026.. Partecipazione tramite lotteria o concorsi social previsti per fine maggio 2026.. Programmazione dal 12 al 14 giugno con film come Taxi e Ford contro Ferrari.. Presenza di modelli storici Peugeot Adventure Museum come 204 Berline e 604 Ti.. Dal 12 al 14 giugno 2026, Peugeot e mk2 trasformeranno il circuito di Le Mans in un set cinematografico all’aperto con l’evento Drive-In Paradiso by Peugeot.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e motori a Le Mans: Peugeot crea un drive-in sulla pista

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