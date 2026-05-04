Una nuova figura si candida a sindaco di Roma, con dichiarazioni che suscitano già clamore. Si tratta di un personaggio che si presenta come un outsider, e che afferma di poter fare peggio di chi attualmente ricopre il ruolo. La scena politica cittadina si sta muovendo su un terreno sempre più mediatico, tra social network, dirette e situazioni che sembrano uscire da un racconto di intrattenimento.

La politica locale italiana ha sempre avuto un debole per i personaggi fuori dagli schemi. Ma stavolta siamo oltre la tradizione folkloristica: siamo nel pieno della politica pop, quella che mescola reality, social, sketch e dirette Instagram come fossero gli ingredienti di un frullato mediatico. E il risultato è una rosa di candidati che sembra uscita da un casting per il Grande Fratello. Il caso “Brasiliano”: dai social al Campidoglio. Tra un anno e mezzo Roma tornerà al voto. E mentre la politica tradizionale prepara alleanze, liste e candidature ufficiali, c’è chi ha già acceso i motori su Facebook. È il caso di Massimiliano Minnocci, in arte Er Brasiliano, romano, personaggio virale, protagonista di dirette, video e incursioni nell’intrattenimento, pronto a rilanciare la sua corsa con la lista civica “Borgate e Famiglie”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ci mancava Er Brasiliano candidato a sindaco di Roma: “Peggio di Gualtieri non posso fare…”

Notizie correlate

I cittadini vittime della guerra ideologica alle auto: nella Roma di Gualtieri va sempre peggioL’incontro tra il Comune e gli studenti sulla mobilità riapre il dibattito sull'amministrazione capitolina targata Pd: l’insostenibilità della “città...

Colleferro. Minacce e auguri di morte pubblicati sui social network. Il candidato sindaco Giulio Calamita esprime solidarietà al candidato sindaco Mario CacciottiCronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del Vicesindaco in carica e del candidato sindaco del centrosinistra,...