Qualche anno fa, un ex calciatore ha raccontato di aver affrontato un momento difficile in cui ha dovuto confrontarsi con sé stesso per questioni di vita o di morte, perdendo così il senso dell’ego. Recentemente, ha commentato che i giovani atleti dovrebbero godersi la festa e l’affetto dei tifosi, ritenendo che questi giocatori se lo meritino. Inoltre, ha condiviso un episodio in cui si è recato nello spogliatoio per fumarsi una sigaretta.

“È giusto che i ragazzi si godano la festa e l’affetto dei tifosi. Questi giocatori se lo meritano. Io sono andato nello spogliatoio a fumarmi una sigaretta .”. Cristian Chivu racconta così le sue emozioni dopo la vittoria del 21esimo scudetto dell’ Inter, il suo primo da allenatore. Aveva fatto lo stesso dopo il Triplete: mentre gli uomini di Mourinho all’alba festeggiavano in un San Siro gremito, Chivu era tornata nella sua terrazza di casa. Una birra e quel vizio da soddisfare, per fermarsi e assaporare l’impresa appena compiuta. Nel momento della festa, Chivu preferisce l’ intimità lontano dai riflettori. Fa parte del suo carattere e della sua tempra: “Umanamente sono atipico”, dice di se stesso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chivu: “Qualche anno fa ho dovuto parlare con me stesso per una questione di vita o di morte. Lì ho perso l’ego”

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Andrea #Ranocchia a Pressing: " #Chivu riesce ad entrare nella testa del calciatore perché come essere umano si fa voler bene. Lui dice una cosa in spogliatoio, la ridice alla stampa, la ridice in campo durante le partite, durante gli allenamenti e questa x.com