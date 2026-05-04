Cristian Chivu, ex giocatore dell'Inter, ha raccontato di aver festeggiato con una sigaretta e di aver chiesto scusa in una situazione non specificata. Dopo questa confessione, ha deciso di non partecipare a una conferenza stampa, scegliendo invece di compiere un gesto considerato positivo. La sua presenza e le sue azioni sono state note nel corso dei festeggiamenti per il ventunesimo scudetto della squadra.

Cristian Chivu per tutti è stato il vero e principale artefice dello Scudetto numero 21 dell'Inter, nato dalle ceneri della stagione precedente, tra le più deludenti di sempre: "C'era chi ci ha provato a denigrarci, ma è merito dei giocatori, del club e del mio staff".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Chivu: “Ho chiesto a Pio Esposito del rigore tirato con l’Italia e ha risposto sì. Mi è bastato”Alla vigilia di Inter-Roma, il tecnico dei nerazzurri è tornato a parlare del rigore fallito da Pio Esposito e ha svelato così gli ha detto il...

Pedro Neto è distrutto per la spinta al raccattapalle: “Ho chiesto scusa 35 volte, mi dispiace tanto”Pedro Neto, protagonista di un episodio controverso durante l’andata degli ottavi di Champions League contro il PSG, ha espresso il suo rammarico per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Chivu: Ho festeggiato con una sigaretta, chiesto scusa. Poi salta la conferenza con un bel gesto; Chivu: Io nella storia dell’Inter? C’ero già! Ho festeggiato con una sigaretta, su Conte e Allegri…; Chivu: Scudetto dei ragazzi e anche dei miei predecessori. La mia festa? Una sigaretta...; La gioia di Chivu: Una pagina importante nella storia di questa grandissima società.

Chivu: Io nella storia dell’Inter? C’ero già! Ho festeggiato con una sigaretta, su Conte e Allegri…L'Inter conquista il suo 21esimo scudetto: ecco le parole di Cristian Chivu a DAZN, Sky e in conferenza stampa dopo la gara contro il Parma. msn.com

Chivu: Scudetto dei ragazzi e anche dei miei predecessori. La mia festa? Una sigaretta...L'allenatore nerazzurro ha festeggiato il titolo a modo suo: Sì, sono andato nello spogliatoio per fumare. Io nella storia? Ma c'ero già prima... ... gazzetta.it

Fanpage.it. . L'Inter batte il Parma e conquista il suo 21mo scudetto: gioia dei tifosi che riempiono piazza Duomo a Milano e festeggiano il primo trionfo dell'era Chivu - facebook.com facebook

Lo scudetto di Chivu, The Young Coach: ontologia calcistica del pensiero debole x.com