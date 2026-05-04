Chiusure notturne in tangenziale e raccordo Marco Polo

Nelle prossime notti, alcune parti della tangenziale in direzione Trieste e il raccordo per l’aeroporto Marco Polo saranno chiuse al traffico. Le chiusure riguardano il tratto tra l’allacciamento con l’A4 e la stazione di Mirano Dolo, così come il raccordo stesso. Le operazioni di chiusura sono programmate per garantire interventi di manutenzione e si svolgeranno in orari notturni. Sono previste indicazioni alternative per gli automobilisti.

Chiusure notturne in tangenziale (direzione Trieste) nel tratto tra l’allacciamento con la A4 e la stazione di Mirano Dolo, e il Raccordo per l’aeroporto Marco Polo. Sono state programmate da Cav per proseguire i lavori sulle barriere di sicurezza. Gli interventi saranno effettuati, in prima.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Tangenziale, nuove chiusure notturneSulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto... Capodichino, chiusure notturne verso la Tangenziale: le date e il percorso alternativoPer lavori in Tangenziale, scattano quattro chiusure notturne sulla Diramazione Capodichino in direzione Napoli: stop al traffico tra Capodichino e... Contenuti e approfondimenti Notti di caos sulla Tangenziale di Mestre: chiusure e deviazioni sulla A57 per chi viaggia verso TriesteConcessioni Autostradali Venete comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori programmati sulla rete in gestione, verranno effettuate alcune chiusure notturne che interesseranno la A57 Tangenzia ... triestecafe.it Chiusure notturne programmate sulla Tangenziale di BolognaSulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 ... sassuolo2000.it