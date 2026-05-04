Facciamo un passo indietro. Il 2013. Un fumettista americano di nome KC Green pubblica una striscia sul suo webcomic "Gunshow". In due vignette, un cane con una testa enorme siede tranquillo al tavolo di una stanza completamente avvolta dalle fiamme. Dice: "This is fine." Traduzione: "Va tutto bene." Tredici anni dopo, quella striscia è diventata uno dei meme più riconoscibili, condivisi e riusati della storia di internet. Lo usi quando il tuo computer si blocca. Quando i tuoi colleghi mandano email invece di usare il telefono. Quando leggi le notizie. Quando il mondo ti sembra un po' in fiamme e l'unica risposta sensata è fare finta di niente e bersi un caffè.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi possiede un meme? La battaglia che nessuno si aspettava

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“Il beneficio è evidente: l’animale domestico riduce l’ansia, migliora l’umore, attiva la regolazione emotiva. È uno stimolo che va ben oltre la compagnia”. Per Graziano Onder, geriatra e professore di Medicina dell’invecchiamento all’Università Cattolica di Rom x.com