Per quasi vent'anni, il pubblico ha creduto che il personaggio più iconico interpretato dall’attrice fosse ispirato a una persona reale. Tuttavia, recentemente, l’attrice ha rivelato che il ruolo è stato creato senza basarsi su una figura specifica, ma piuttosto come una combinazione di diverse influenze e idee originali. La scoperta ha attirato l’attenzione di media e fan, curiosi di conoscere i dettagli dietro questa interpretazione celebre.

Per quasi due decenni, il mondo del cinema e della moda ha dato per scontata una verità apparentemente inconfutabile: Miranda Priestly, la temibile direttrice di Runway immortalata da Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada, sarebbe il ritratto cinematografico di Anna Wintour, l’iconica e potentissima direttrice di Vogue. Dopotutto, il romanzo di Lauren Weisberger da cui è tratto il film del 2006 nasceva proprio dall’esperienza dell’autrice come assistente della stessa Wintour. La connessione sembrava inevitabile, quasi scontata. Eppure, la realtà è ben diversa e decisamente più sorprendente. Durante una recente apparizione al Late Show with...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meryl Streep svela la verità che nessuno si aspettava: ecco a chi è ispirato il suo personaggio più iconico

Mamma Mia 3: Meryl Streep dice sì senza esitazioni, ma il suo ritorno è un rebus che scatena la curiosità dei socialTutto parte dall’ospitata di Meryl Streep al “Late Show with Stephen Colbert”, dove le è stato chiesto se vorrebbe tornare in un nuovo film della...

Iconico incontro su Vogue: Anna Wintour e Meryl Streep in copertina per un dialogo tra cinema e modaNel gioco sottile tra realtà e finzione che da sempre alimenta l’immaginario della moda, Vogue ha orchestrato un’iniziativa destinata a far parlare...

Meryl Streep non è sempre stata felice del suo nome…