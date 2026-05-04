Chi muove i fili dietro l' accozzaglia che si prepara da Askatasuna a Silvia Salis

Di recente sono emersi dettagli su alcune persone coinvolte nelle attività di un gruppo legato a Askatasuna e Silvia Salis. Si indaga su presunte relazioni e movimenti dietro le quinte di questa rete. Mentre si approfondiscono i fatti, si conosce poco sui soggetti coinvolti e sui loro obiettivi, anche se le indagini sono in corso. Nel frattempo, si fanno ricerche sulle connessioni tra le diverse figure e le loro azioni.

Quando le persone della mia età erano bambini, i nostri papà, in assenza di telefonini e social, ci portavano a vedere il meraviglioso teatro delle marionette. Qui a Roma, la magia si compiva al Gianicolo, in un giardinetto ghiaioso a lato di una Piazza Garibaldi inondata dal sole. Ecco dunque Pulcinella, il diavolo, i loro dialoghi. Ma poi i bravi papà desiderosi di far fare ai loro piccoli un passetto di comprensione ulteriore portavano i figlioli qualche metro oltre, alle spalle del baracchino che fungeva da scenografia. E cosa si vedeva a quel punto? Si distinguevano bene - da dietro - le abili mani dei pupari che agitavano i pupazzi. Ora che siamo tutti «bimbi cresciuti», sarà il caso di compiere lo stesso esercizio.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi muove i fili dietro l'accozzaglia che si prepara da Askatasuna a Silvia Salis Notizie correlate “Chi c’è davvero dietro la pupilla di Renzi”. La rivelazione su Silvia SalisNel cuore di Roma, tra i vicoli che collegano la stazione Termini al Pantheon, prende forma il racconto di Marco Agnoletti, protagonista della... Leggi anche: Lieve flessione dell'oro da investimento mentre gli Usa ne fanno incetta! Quello che si muove dietro le quinte Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Chi muove i fili dietro l’accozzaglia che si prepara da Askatasuna a Silvia Salis; Silvia Salis, la rete: chi muove i fili per farne una leader | Libero Quotidiano.it; Silvia Salis, lo sfogo clamoroso: Io put***na? Alla fine pagherà | Libero Quotidiano.it. Chi è e quanto guadagna Silvia Salis, la sindaca di Genova in lizza per il campo largoLa biografia, la carriera e anche il pensiero politico di Silvia Salis, la sindaca di Genova tra i possibili volti alla guida del centrosinistra del Paese ... msn.com RTL 102.5. . La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha raccontato in un video di aver ottenuto un risarcimento di 5.000 euro in seguito a insulti sessisti ricevuti sui social. Ha deciso di destinare l’intera somma ai centri antiviolenza, sottolineando come anche epis - facebook.com facebook Genova, Silvia Salis devolve il primo risarcimento per gli insulti social ai centri antiviolenza x.com