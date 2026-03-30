Sondaggi televoto Grande Fratello stasera le percentuali del 30 marzo 2026 | chi viene eliminato dopo il ritiro di GionnyScandal

Stasera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, uno dei otto concorrenti in nomination sarà eliminato in seguito al televoto. Dopo il ritiro di GionnyScandal, sono state pubblicate le percentuali delle preferenze raccolte tramite sondaggio, che determinano chi lascerà la casa. Le percentuali di voto sono state rese note prima della diretta e indicano chi è il meno votato.

Il concorrente meno votato sarà eliminato dal Grande Fratello Vip stasera: ecco i sondaggi sul televoto del 30 marzo 2026 Ben otto concorrenti sono finiti in nomination e si sfidano al televoto nella puntata del Grande Fratello Vip di stasera, lunedì 30 marzo 2026. La diretta arriva inoltre d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi televoto Grande Fratello stasera, le percentuali del 30 marzo 2026: chi viene eliminato dopo il ritiro di GionnyScandal Articoli correlati Sondaggi televoto Grande Fratello stasera 27 marzo 2026, le percentuali del nuovo eliminato e le anticipazioniIl meno votato sarà eliminato? Ecco le preferenze del pubblico e che cosa accadrà nella puntata I sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip di... Sondaggio televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 24 marzo 2026 sul primo eliminato: ecco chi esceAl Grande Fratello VIP è arrivato il momento del primo televoto eliminatorio, nella puntata di stasera, martedì 24 marzo 2026, in prima serata su...