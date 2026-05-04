Chef Dessì | 29 anni tra fatica e studio per forgiare il talento

Chef Dessì, oggi 29 anni, ha trascorso anni di impegno tra lavoro e studio per sviluppare le sue capacità in cucina. La perdita del padre ha segnato un momento importante della sua vita, portandolo a dedicarsi con maggiore determinazione alla professione. Dopo i turni estivi, annotava nel suo quaderno pensieri e appunti, cercando di migliorare le proprie tecniche e consolidare le esperienze vissute.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato il dolore per la perdita del padre in cucina?. Cosa annotava ogni sera nel suo quaderno dopo i turni estivi?. Perché uno chef esperto ha deciso di iscriversi all'università nel 2026?. Dove lavorerà lo chef irpino in Sardegna durante il prossimo settembre?.? In Breve Esperienza formativa iniziata nel 1998 presso il ristorante del professore a Castelsardo.. Collaborazione professionale con lo chef Giuseppe di Padova presso Palazzo Vittoli in Irpinia.. Iscrizione prevista alla facoltà di scienze dell'alimentazione nel corso dell'anno 2026.. Nuovo evento gastronomico in Sardegna previsto per il mese di settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chef Dessì: 29 anni tra fatica e studio per forgiare il talento Notizie correlate Rimini, medaglie e riconoscimenti per due giovani chef palermitani: "Il talento va valorizzato"Grande festa a Palermo all’Accademia del gusto per celebrare i successi dei due giovani chef ai campionati della Cucina italiana di Rimini. Leggi anche: Caterina Caselli compie 80 anni: il Casco d’Oro tra voce, talento e intuizione