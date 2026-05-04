Che cosa ci facevano due camion palco generatori e immondizia su prato davanti al Mirabello?

Due camion, un palco, vari generatori a gasolio e sacchetti di immondizia non differenziata sono stati trovati sul prato davanti al viale Mirabello. A sollevare il problema è stato un comitato locale attraverso una lettera ufficiale, sottolineando la presenza di questi elementi in un’area pubblica. La questione riguarda il posizionamento e l’uso di queste strutture e materiali in uno spazio aperto frequentato dalla comunità.

“Che cosa ci facevano due camion, un palco, diversi generatori a gasolio e sacchetti neri pieni di immondizia non differenziata nel prato antistante il viale Mirabello?” A chiederlo con una lettera ufficiale è il Comitato per Parco Cederna-La Villa Reale è anche mia. Una lettera, con tanto di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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