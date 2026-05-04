Chase Elliott vola in classifica | la sfida per il titolo di Gordon

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chase Elliott ha conquistato una posizione più alta in classifica, dando una svolta alla corsa per il titolo. La sua regolarità in pista ha portato a un miglioramento nei punteggi, mentre alcuni analisti discutono sui possibili rischi di questa strategia per il team. Jeff Gordon ha dichiarato che ottenere una vittoria ogni otto o dieci gare è essenziale per mantenere la competitività in campionato.

? Cosa scoprirai Come può la costanza di Elliott trasformarsi in un rischio per il team?. Perché Jeff Gordon ritiene fondamentale vincere ogni otto o dieci corse?. Chi ha permesso al numero 9 di superare i problemi tecnici Chevrolet?. Quanto margine di errore ha davvero Chase Elliott nella classifica attuale?.? In Breve Jeff Gordon sottolinea l'importanza di vittorie ogni otto o dieci corse.. Il capo meccanico Alan Gustafson coordina il lavoro tecnico del team.. Il distacco di 100 punti non garantisce sicurezza nella classifica attuale.. Il team Hendrick Motorsports ha superato i problemi tecnici del nuovo modello Chevrolet.. Chase Elliott ha ottenuto due vittorie nelle prime 11 gare della stagione Cup Series, posizionandosi attualmente al terzo posto nella classifica del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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