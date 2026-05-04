Chase Elliott vola in classifica | la sfida per il titolo di Gordon

Chase Elliott ha conquistato una posizione più alta in classifica, dando una svolta alla corsa per il titolo. La sua regolarità in pista ha portato a un miglioramento nei punteggi, mentre alcuni analisti discutono sui possibili rischi di questa strategia per il team. Jeff Gordon ha dichiarato che ottenere una vittoria ogni otto o dieci gare è essenziale per mantenere la competitività in campionato.

? Cosa scoprirai Come può la costanza di Elliott trasformarsi in un rischio per il team?. Perché Jeff Gordon ritiene fondamentale vincere ogni otto o dieci corse?. Chi ha permesso al numero 9 di superare i problemi tecnici Chevrolet?. Quanto margine di errore ha davvero Chase Elliott nella classifica attuale?.? In Breve Jeff Gordon sottolinea l'importanza di vittorie ogni otto o dieci corse.. Il capo meccanico Alan Gustafson coordina il lavoro tecnico del team.. Il distacco di 100 punti non garantisce sicurezza nella classifica attuale.. Il team Hendrick Motorsports ha superato i problemi tecnici del nuovo modello Chevrolet.. Chase Elliott ha ottenuto due vittorie nelle prime 11 gare della stagione Cup Series, posizionandosi attualmente al terzo posto nella classifica del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chase Elliott vola in classifica: la sfida per il titolo di Gordon Notizie correlate Ravenna vola in Sicilia: a Catania una sfida tra "giganti" del muro per scalare la classificaIl centrale Bartolucci avverte: "Loro sono in fiducia dopo il blitz a Prata, ma noi dobbiamo dare il massimo per tenere nel mirino chi ci precede"...