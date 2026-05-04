Champions League in tv | dove vedere il ritorno delle semifinali

Il ritorno delle semifinali di Champions League è in programma con due partite che promettono emozioni. Dopo un turno di Serie A caratterizzato da poche reti e pareggi senza reti, gli occhi sono puntati sui match di questa competizione europea. Le partite si potranno seguire in diretta TV, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire gli sviluppi delle sfide in tempo reale. Le gare rappresentano un momento importante per gli amanti del calcio internazionale.

Bologna, 4 maggio 2026 – Dopo un turno di Serie A con poco, pochissimo spettacolo, e tre partite terminate zero a zero, la Champions League arriva per ridare fiato agli appassionati con due partite vibranti. Si gioca il ritorno delle semifinali tra Arsenal e Atletico Madrid e tra Bayern Monaco e Psg. All’andata il 5-4 di Parigi ha scaldato i cuori, con nove gol che spesso in Italia non si vedono in un turno intero di campionato, e l’attesa per il match di ritorno, che promette scintille, vale il prezzo del biglietto. Gol, gioco, pressing, intensità, spettacolo: non manca nulla. La Serie A, forse, dovrebbe imparare qualcosa. Da questo punto di vista sarà stata più apprezzata dai tattici Atletico-Arsenal, match molto più quadrato e pragmatico, con due allenatori attenti alla fase difensiva e a limitare il numero di gol subiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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