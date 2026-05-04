Cesi passeggiata naturalistica e ‘sargicciata’ | Scoperta del territorio condivisione e stare insieme

Nella località di Cesi si è svolta una passeggiata naturalistica rivolta alla comunità locale, con l’obiettivo di esplorare il territorio e promuovere momenti di condivisione tra i partecipanti. L’evento, denominato anche “sargicciata”, ha visto coinvolti cittadini di diverse età che hanno percorso sentieri e zone naturali del luogo. L’iniziativa si è conclusa con un momento di incontro e socializzazione.

Una passeggiata naturalistica aperta alla comunità, all’insegna: “Della scoperta del territorio, della condivisione e dello stare insieme”. Domenica 10 maggio il Gruppo Speleologico ‘Terre Arnolfe’ di Cesi organizza l’iniziativa alla scoperta di luoghi suggestivi da esplorare e ammirare da vicino.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, gara podistica e passeggiata ‘Cesi-Carsulae-Cesi’: “Esperienza unica tra sport e cultura”Un appuntamento sportivo che unisce attività fisica, valorizzazione del territorio e partecipazione collettiva. Panoramica sull’argomento Si parla di: Cesi, passeggiata naturalistica e ‘sargicciata’: Scoperta del territorio, condivisione e stare insieme; A Cesi si passeggia tra natura e amicizia. Una gara podistica per scoprire Cesi e Carsulae tra sport, natura e storiaIn occasione della giornata del 25 aprile, si svolgerà a Cesi la gara podistica competitiva e la passeggiata ecologica Cesi–Carsulae–Cesi, un appuntamento sportivo che unisce attività fisica, valori ... sporterni.it