La Volta Buona ascolti in crescita Caterina Balivo confermata dalla Rai

La Rai ha annunciato che il programma La Volta Buona ha registrato una crescita negli ascolti. La conduttrice Caterina Balivo è stata confermata dalla rete per la prossima stagione. In vista della programmazione 20262027, l'emittente sta definendo le prime strategie per il palinsesto. La rete sta pianificando le prossime mosse in un contesto di rinnovamento.

In casa Rai si guarda avanti e si iniziano a definire le prime strategie per la stagione televisiva 20262027. Tra le prime riconferme La Volta Buona di Caterina Balivo. Partito tra diverse polemiche e bassi ascolti, il programma è cresciuto molto nell’ultimo anno, riuscendo a raggiungere punte del 20% di share. La Volta Buona di Caterina Balivo confermato per il prossimo anno. La Volta Buona è diventato un punto fermo del daytime di Rai 1 e continuerà ad accompagnare i telespettatori fino a giugno, seguendo la linea dell’intera programmazione dell’ammiraglia. Poi, dopo la pausa estiva di luglio e agosto, il ritorno è già fissato: come riporta Bubinoblog, lunedì 7 settembre 2026 il salotto più chiacchierato del primo pomeriggio riaprirà le sue porte. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, ascolti in crescita. Caterina Balivo confermata dalla Rai Articoli correlati LA VOLTA BUONA: I VERTICI RAI CONFERMANO CATERINA BALIVO NEL DAYTIME DI RAI1In Rai si inizia a ragionare sui palinsesti della stagione 2026/2027 e tra le prime conferme c’è quella di Caterina Balivo e del suo talk show “La... Rai 1, “La Volta Buona” accende l’attesa per Sanremo: Caterina Balivo in diretta con Brumotti e MarocchiManca meno di una settimana al Festival di Sanremo e “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, dedica la... Caterina Balivo - SCOSCIO - La Volta Buona - 11-03-26 Altri aggiornamenti su Volta Buona Temi più discussi: Il ritorno di Canzonissima a La Volta Buona; La Volta Buona in memoria di Enrica Bonaccorti; RAI * ASCOLTI TV - 19/3 - INTERA GIORNATA: RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 614 MILA SPETTATORI (32,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 313 MILA SPETTATORI (28,6%); Ascolti TV 16 marzo: Scotti batte De Martino, Guerrieri meglio di Scherzi a parte. La Volta Buona, pagelle del 17 marzo: Valerio Scanu scambiato per Marco Carta (10), la frase infelice di Guillermo Mariotto (5)A La Volta Buona testimonianze di chirurgia estetica, la notizia sull’erede di Raffaella Carrà e la rabbia di Valerio Scanu ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 20 marzo: il caso Adriano Celentano (5), Antonella Fiordelisi e gli auguri della sorella (7)Le pagelle de La Volta Buona del 20 marzo tra il caso Adriano Celentano, i consigli sulla longevità e una Balivo un po’ sottotono ... dilei.it “Non ho più mangiato per due anni, fu necessario un ricovero. Quando tornai ero molto dimagrito: pesavo 71 chili e una volta uscito dall’Isola ero arrivato a 53” Laerte Pappalardo a La Volta Buona, il figlio di Adriano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha ra facebook