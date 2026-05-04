Catanzaro Gdf scopre e sequestra una Ferrari falsa | denunciato il proprietario

Le forze di polizia di Catanzaro hanno sequestrato una vettura che, pur somigliando a una Ferrari, era risultata contraffatta. La scoperta è avvenuta durante un controllo, che ha portato alla denuncia del proprietario del veicolo. La vettura è stata sottoposta a sequestro e i dettagli dell’operazione sono stati comunicati dalle autorità locali. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sul procedimento in corso.

I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari Spa, hanno eseguito su mandato del Tribunale di Catanzaro lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati su un’autovettura per renderla del tutto simile ad una prestigiosa auto di lusso di Maranello. L’auto originaria, una Toyota, sequestrata in precedenza dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Catanzaro, era stata trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni e interni per renderla del tutto somigliante ad una vera Ferrari F355GTS. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catanzaro, Gdf scopre e sequestra una Ferrari falsa: denunciato il proprietario Notizie correlate Catanzaro, smontata la Toyota travestita da falsa Ferrari F355GTS? Cosa scoprirai Come hanno fatto a camuffare una Toyota facendola sembrare una Ferrari? Quali componenti meccanici sono stati sostituiti per... La GdF scopre una maxitruffa cinese da 5 miliardi di euroUna complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode...