Moncalieri tre giorni di Festa Pugliese con prodotti tipici musica e danze

Dal 27 al 29 marzo, Piazza Mercato (ex Foro Boario) di Moncalieri si trasforma in un angolo di Puglia con la festa “Viva la Puglia”, tre giorni dedicati alla cucina, alla musica e alle tradizioni della regione. Ingresso libero, apertura dalle ore 10.00 alle 24.00, con servizio a pranzo e a cena. L’evento, organizzato da Cucina di Puglia, propone street food con specialità pugliesi, prodotti tipici, birra artigianale e un’area coperta attrezzata con tavoli e sedie. Ad animare le serate, concerti dal vivo, musica folkloristica e balli tradizionali. Il programma nel dettaglio Il 27 marzo aprirà la manifestazione il Collettivo Musicale In.Con.Tra. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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