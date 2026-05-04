Casteltodino trentesima edizione della ‘Festa di primavera’ | musica arte e prodotti tipici

A Casteltodino si prepara la trentesima edizione della ‘Festa di primavera’, un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori. La manifestazione si svolge tra musica, esposizioni di arte e degustazioni di prodotti tipici locali. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nella stagione, attirando l’attenzione di residenti e turisti della zona. La kermesse si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività e stand distribuiti lungo le strade principali.

Trentesima edizione in arrivo per la ‘Festa di primavera’ di Casteltodino. Una manifestazione che taglia un traguardo importante, poiché divenuta ormai uno degli appuntamenti di riferimento della stagione, a livello territoriale. Programma ampio ed articolato che si snoda da venerdì 8 a domenica.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Moncalieri, tre giorni di Festa Pugliese con prodotti tipici, musica e danzeDal 27 al 29 marzo, Piazza Mercato (ex Foro Boario) di Moncalieri si trasforma in un angolo di Puglia con la festa “Viva la Puglia”, tre giorni... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Casteltodino, trentesima edizione della ‘Festa di primavera’: musica, arte e prodotti tipici; Casteltodino fra specialità ed eventi. Festa di Primavera dall’8 al 17 maggio; Sagre, fiere e mercatini in Umbria: elenco eventi di maggio 2026; Sagre in Umbria di Maggio 2026 (lista aggiornata). FEDEZ alla Festa del Soccorso: San Severo si prepara ad accogliere migliaia di visitatori https://www.antennasud.com/fedez-alla-festa-del-soccorso-san-severo-si-prepara-ad-accogliere-migliaia-di-visitatori/ - facebook.com facebook #4maggio ricorre oggi la Festa della Sindone, istituita da papa Giulio II nel 1506 su richiesta dei duchi di Savoia, Carlo II e la madre Claudine di Brosse, proprietari della reliquia Musei Reali - Cappella della Sindone, interno, veduta della cupola, foto Andrea x.com