Castelfidardo il commiato Ko anche all’ultima sfida

A Castelfidardo si è conclusa la partita tra Sora e la squadra locale, con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La sfida ha visto in campo diversi giocatori, con sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo. L’incontro si è svolto sul campo tradizionale, senza ulteriori eventi significativi riportati. La partita rappresenta il finale di stagione per entrambe le squadre sul terreno di gioco.

0 SORA 2: Osama, Ascoli (37’ st Taddei), Bugari, Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Abagnale (40’ st Georgievski), Palestini (12’ st Valentino), Gallo, Traini (12’ st Morais), Ruini (1’ st Clerici). Panchina: Gattini, Dovhanyk, Stura, Paramatti. All. Cuccù. SORA: Laukzemis, Orazzo, Speranza (40’ st Cugola), Filì, Curatolo, Stampete (13’ st Biral), Contegno (21’ st Boglione), Bittante, Tatti (27’ st Casciano), Pecchia, Siciliano. Panchina: Galbiati, Vitale, Stano, Ferrari, Velasquez. All. Lancia. Arbitro: Gargano di Bologna Reti: 20’ pt Pecchia, 48’ st Casciano (rig.). Il campionato del Castelfidardo si chiude come si era aperto. Con una sconfitta casalinga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, il commiato. Ko anche all’ultima sfida Notizie correlate L’Ostra serve un poker. Vigor Castelfidardo koOSTRA 4 VIGOR CASTELFIDARDO 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (30’st Verdenelli), Marzano, Bachetti, Castignani, Omenetti, Brugiatelli (16’st Olivi),... Ascoli, Serie D: l’Atletico sfida il Castelfidardo per consolidare il sogno playoff e riscattare gli ex.L’Atletico Ascoli cerca di consolidare la sua posizione in zona playoff nel girone D di Serie D ospitando domani, alle 14:30 allo stadio “Del Duca”,... Panoramica sull’argomento Si parla di: Castelfidardo, il commiato. Ko anche all’ultima sfida. Castelfidardo, il commiato. Ko anche all’ultima sfidaUn rigore condanna i biancoverdi. I laziali non evitano i playout ... msn.com Fossombrone ko. Castelfidardo, la prima ha il canto del GalloStavolta è il Castelfidardo a fare lo sgambetto agli ex. La formazione fidardense rialza la testa dopo il ko nel derby di Senigallia. I biancoverdi al Mancini superano di misura il Fossombrone per la ... ilrestodelcarlino.it