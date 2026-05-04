Casirate d’Adda un milione recuperato dalla liquidazione della ex municipalizzata del gas

A Casirate d’Adda, si prevede che un milione di euro sarà restituito alle casse comunali a seguito della liquidazione della ex municipalizzata del gas. La decisione riguarda i fondi derivanti dalla gestione dell’azienda pubblica e si inserisce in un processo di chiusura amministrativa. La somma sarà quindi destinata alle finanze del Comune, senza ulteriori dettagli sui passaggi legali o le modalità di liquidazione.

Casirate d’Adda. Un milione di euro. Tanto è destinato a rientrare nelle casse comunali dalla liquidazione della ex municipalizzata del gas. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale (nel corso del quale è stato approvato rendiconto 2025 e la variazione di bilancio 2026-2028) il sindaco Mario Donadoni ha annunciato lo sblocco di parte delle risorse accantonate dalla precedente amministrazione (due milioni in tutto). Il primo cittadino ha parlato di un lungo lavoro in silenzio svolto fianco a fianco di consulenti e legali definendo, quello in cui si è svolta la seduta, “un giorno che non esiterei a definire storico per Casirate “. Questo perché “quando siamo entrati in municipio, il 7 giugno 2024, abbiamo trovato 2 milioni bloccati, poche risorse spendibili e una situazione amministrativa complessa, senza progettualità nei cassetti”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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