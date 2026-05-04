Casio ha presentato una nuova linea di orologi G-Shock ispirata all'universo di Star Wars, con un design che richiama l’aspetto del metallo Beskar, noto per la sua resistenza e il suo colore grigiastro. La scocca degli orologi presenta dettagli tecnici che la rendono simile al materiale, evitando l’effetto gadget e mantenendo un aspetto robusto e raffinato. La collezione combina funzionalità tecnologiche con un’estetica originale dedicata ai fan.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Casio a evitare l'effetto gadget kitsch?. Quali dettagli tecnici rendono la scocca simile al metallo Beskar?. Cosa include il packaging speciale ispirato al Bounty Hunter?. Perché questa strategia cambierà le future collaborazioni tra brand e cinema?.? In Breve Modello GM2100-1ASW pesa 72 grammi con dimensioni di 49,3 per 44,4 millimetri.. Lunetta in acciaio inossidabile forgiato richiama visivamente il metallo Beskar.. Incluso porta orologio Bounty Hunter ispirato alla serie per gli appassionati.. Lancio strategico anticipa l'uscita del film The Mandalorian & Grogu.. Casio ha avviato la commercializzazione di due nuovi modelli G-Shock e Baby-G dedicati a The Mandalorian e Grogu per anticipare il debutto cinematografico della pellicola The Mandalorian & Grogu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casio lancia i nuovi G-Shock: l’estetica Beskar per i fan di Star Wars

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