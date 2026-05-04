Cashback ScontiPoste come funziona e come ottenere gli sconti nei negozi e online

ScontiPoste è il programma fedeltà offerto da Poste Italiane, rivolto ai titolari di carte BancoPosta e PostePay. Permette di usufruire di sconti sia nei negozi fisici che online. Per ottenere gli sconti, gli utenti devono attivare il programma e utilizzare le proprie carte durante gli acquisti. L'iscrizione al servizio è gratuita e permette di accumulare vantaggi sugli acquisti effettuati presso partner convenzionati.

ScontiPoste è il programma fedeltà di Poste Italiane dedicato a coloro che possiedono una carta di pagamento BancoPosta o PostePay. Attraverso questo sistema è possibile risparmiare quando si effettuano acquisti presso esercizi convenzionati, sia online che nei negozi fisici. Non si tratta di una promozione limitata ma un meccanismo continuativo che permette di maturare sconti in qualsiasi periodo dell’anno, inclusi quelli già interessati da promozioni stagionali come i saldi estivi o natalizi. Come funziona il cashback delle Poste. ScontiPoste funziona in modo semplice e immediato. Ogni volta che si effettua un pagamento con una carta abilitata presso un esercente convenzionato, lo sconto viene riconosciuto in automatico sotto forma di cashback e può arrivare fino al 30%.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cashback ScontiPoste, come funziona e come ottenere gli sconti nei negozi e online Notizie correlate Cashback italiano: 9,2 milioni restituiti su 3.000 negoziNel del commercio elettronico italiano, Bestshopping ha trasformato il modo in cui i consumatori recuperano valore dai propri acquisti online. Arredi falsi venduti online e nei negozi: aziende coinvolte anche a Bari e LecceC’è anche Bari tra i territori coinvolti nell’operazione “Gamba corta”, condotta dalla Guardia di finanza di Torino contro la contraffazione nel...