L’ex ospedale di Santa Lucia rappresenta una risorsa importante per la città e il suo sistema sanitario locale. La struttura, dismessa da tempo, potrebbe essere riutilizzata per potenziare i servizi dedicati agli anziani. La sua riqualificazione potrebbe contribuire a rafforzare l’offerta sanitaria nel territorio, migliorando la disponibilità di strutture e assistenza. La discussione su un possibile riutilizzo coinvolge diverse istituzioni e rappresentanti locali.

L’ex ospedale di Santa Lucia è un’opportunità preziosa per rafforzare il ruolo di Macerata all’interno della rete sanitaria territoriale. Andrea Perticarari (nella foto), consigliere uscente e candidato con il Partito Democratico alle elezioni, interviene sul futuro della struttura, dopo che il sindaco Parcaroli ha annunciato l’intenzione di trasformarla in appartamenti per gli anziani. "L’area meriterebbe ben altro livello di approfondimento e visione strategica rispetto alle dichiarazioni del sindaco – commenta Perticarari –. L’ipotesi di realizzare appartamenti per anziani autosufficienti, pur inserendosi nel solco di politiche sociali condivisibili, appare riduttiva se rapportata alla natura e al potenziale di un’area che rappresenta uno degli snodi più rilevanti per il futuro della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Case per anziani all’ospedale? Riduttivo"

In questo video l'Asp di Messina spiega le funzioni dell'Ospedale di Comunità

Notizie correlate

Leggi anche: Case di riposo in Valle, non c’è più spazio per gli anziani ricoverati

Pasqua 2026: 300 Carabinieri proteggono anziani e case vuote a ReggioIl lungo weekend pasquale del 2026 vedrà la presenza massiccia di trecento agenti dei Carabinieri sulle strade della provincia di Reggio Emilia.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Scoperta casa di riposo abusiva a Vibo Valentia con 11 ospiti e farmaci scaduti; Al via la riqualificazione di una residenza per anziani a Fidenza; Veneto, case di riposo in crisi: Uripa chiede riforme e 100 milioni alla Regione; Fabriano, ecco il n uovo centro diurno per malati di Alzheimer.

Case con servizi comuni per gli anziani fragiliÈ stato presentato in occasione della festa annuale della residenza per anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, il nuovo progetto dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna dedicato in particolare agli ... ilrestodelcarlino.it

Case di riposo, un bando da 2 milioni di euro per gli anziani: interventi per mobilità, sicurezza e innovazione digitaleROVIGO - Il Polesine invecchia più velocemente della media e i servizi sono chiamati a rincorrere un cambiamento che non è più prospettiva, ma realtà quotidiana. A dirlo sono i numeri: all'1 gennaio ... ilgazzettino.it

Torre Cimabue, due ascensori per 560 inquilini delle case popolari x.com

Ingresso di casa esterno, con una decina di scalini, cosa ci posso mettere x renderlo più carino oltre a fiori È in mezzo a 2 case - facebook.com facebook