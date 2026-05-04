Caro Gravina la sinistra nel pallone attende lei

L'ex presidente della Federazione calcio ha dichiarato pubblicamente di essere di sinistra durante un'intervista trasmessa in televisione. La sua affermazione è stata pronunciata mentre era ospite di un programma televisivo condotto da una giornalista. La dichiarazione ha attirato l'attenzione di alcuni commentatori e ha suscitato reazioni sui social media. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito alla sua affermazione.

Caro Gabriele Gravina, caro ex presidente della Federazione giuoco calcio, le scrivo questa cartolina perché l’ho sentita l’altra sera, ospite di Lilli Gruber, fare outing sulla sua fede politica: «Sono di sinistra», ha detto. E come poteva essere altrimenti? Di fronte alla conduttrice che le chiedeva di una possibile discesa in campo, per altro, lei non si è tirato indietro: «Per ora no», ha risposto, facendo danzare quel «per ora» come solo Silvia Salis sa fare. Poi ha anche aggiunto: «Faccio già politica», accendendo le speranze di chi sta aspettando un Papa straniero capace di riunificare le forze sedicenti progressiste. Dal campo di calcio al campo largo, si sa, il passo è breve.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caro Gravina, la sinistra nel pallone attende lei Notizie correlate Leggi anche: Sulle strade di lei. Gravina al femminile Disastro Gravina: la sinistra prova a scaricarlo sulla Meloni ma Pd e M5s lo volevano con loro in politicaOggi tutti sanno dov’è la Bosnia, cos’è un fallo da ultimo uomo, come non si tira un calcio di rigore ma soprattutto di chi è la colpa: di Gabriele...