Caro-gasolio | Confai Bergamo lancia l’allarme tariffe

Il settore dell’agromeccanica in provincia di Bergamo ha segnalato un aumento significativo dei costi energetici, con particolare attenzione al prezzo del gasolio agricolo. La Confederazione degli agricoltori locali ha dichiarato che questa crescita dei costi sta mettendo in difficoltà le aziende che operano nel settore del contoterzismo, rischiando di compromettere la loro stabilità economica.

Il comparto agromeccanico bergamasco esprime profonda preoccupazione per l’ impennata dei costi energetici e, in particolare, per il rincaro del gasolio agricolo, che mette a rischio la tenuta economica delle imprese contoterziste. Una situazione resa ancora più critica dalla recente normativa nazionale che, nel confermare il credito d’imposta per il carburante, ha escluso il contoterzismo professionale dai beneficiari della misura. Confai Bergamo riprende con forza le considerazioni espresse dal presidente nazionale di CAI Agromec, Gianni Dalla Bernardina, che ha definito tale esclusione “un errore di merito e di metodo”. Secondo....🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Caro gasolio, l’allarme di Confai Bergamo: “Tariffe in aumento del 20%”Esclusione dal tax credit e costi raddoppiati: le imprese agromeccaniche denunciano disparità e chiedono interventi urgenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il presidente Cattaneo: Esclusione dal tax credit inaccettabile, costi raddoppiati e disparità di trattamento; A Villafranca Padovana festa di beneficenza tra pizza d’autore e inclusione; Caro gasolio l’allarme di Confai Bergamo | Tariffe in aumento del 20%. Caro-gasolio: Confai Bergamo lancia l’allarme tariffeIl presidente del comparto agromeccanico Pietro Cattaneo: Esclusione dal tax credit inaccettabile, costi raddoppiati e disparità di trattamento Il presidente Cattaneo: Esclusione dal tax credit ina ... bergamonews.it Caro gasolio, l’allarme di Confai Bergamo: Tariffe in aumento del 20%Allarme nel comparto agromeccanico bergamasco per il caro gasolio e l’impennata dei costi energetici. A lanciarlo è Confai Bergamo, che denuncia una ... laprimapagina.it