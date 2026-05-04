Carbonara supplì e carciofi alla giudia | a Milano arriva la cena romana senza glutine

Lunedì 4 maggio, a Milano, sarà possibile gustare piatti tipici romani in versione senza glutine presso un ristorante situato vicino a Porta Romana. La serata prevede un menu che include carbonara, supplì e carciofi alla giudia. L'evento è organizzato in un locale che propone un’offerta dedicata a chi segue diete senza glutine, senza modificare la tradizione dei piatti romani.

Lunedì 4 maggio da Davidino, a pochi passi da Porta Romana, arriva una serata dedicata alla cucina romana, ma in versione completamente senza glutine. I clienti potranno scoprire uno speciale menu che ripercorre alcuni dei piatti più iconici della tradizione capitolina, rivisitati con attenzione.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Carbonara Festival: arriva la vera cucina romana a MestreArriva a Mestre il Carbonara Festival, appuntamento gastronomico dedicato ai sapori della tradizione romana, in programma dal 24 al 26 aprile al... Una raccolta di contenuti Si parla di: Arriva in Valle il Festival della carbonara. Carbonara, supplì e carciofi alla giudia: a Milano arriva la cena romana senza glutineLunedì 4 maggio da Davidino, a pochi passi da Porta Romana, arriva una serata dedicata alla cucina romana, ma in versione completamente senza glutine. I clienti potranno scoprire uno speciale menu che ... milanotoday.it Carbonara di carciofi di Andrea Mainardi, ricetta E’ sempre mezzogiorno più o meno leggeraCarbonara di carciofi è la ricetta di Andrea Mainardi per le ricette E' sempre mezzogiorno di lunedì 20 aprile 2026 ... ultimenotizieflash.com