Cantù respira | Sassari cede e i padroni di casa restano in A

A Cantù, la partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha mantenuto il suo posto in Serie A dopo aver battuto Sassari. Nel finale, Treviso è riuscita a rovesciare il risultato, approfittando di alcuni errori degli avversari. La sconfitta casalinga di Sassari è stata determinata da alcune scelte sbagliate e da una serie di errori in fase offensiva e difensiva.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Treviso a ribaltare il vantaggio nel finale?. Chi ha pagato con gli errori la sconfitta in casa?. Perché il ko di Sassari ha cambiato il destino di Cantù?. Cosa cambierà ora per il futuro della squadra in Serie A?.? In Breve Sassari perde contro Virtus Bologna permettendo la salvezza matematica ai padroni di casa.. Pinkins, Croswell e Chillo portano Treviso sul 10-18 iniziale.. Moraschini, Green, De Nicolao e Sneed contribuiscono al vantaggio temporaneo di Cantù.. Il bilancio stagionale di Cantù si chiude con 9 vittorie e 19 sconfitte.. L’Acqua San Bernardo Cantù ottiene la salvezza matematica in Serie A lunedì 4 maggio 2026, nonostante la sconfitta casalinga per 72-80 contro la Nutribullet Treviso Basket.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantù respira: Sassari cede e i padroni di casa restano in A Notizie correlate LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2026 in DIRETTA: il derby va ai padroni di casa! Ma che match all’Allianz Cloud!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 La nostra Diretta Live finisce qui. Leggi anche: Cantù-Sassari: scontro diretto per la salvezza, 14 punti in gioco Contenuti di approfondimento Si parla di: Volata salvezza: Treviso respira, Cantù al match decisivo, Sassari rischia di retrocedere dopo 16 anni. DIRETTA/ Sassari Cantù (risultato finale 100-84): Johnson porta la vittoria! (oggi 6 novembre 2025)La Dinamo Sassari continua a dominare e chiude il terzo quarto avanti 72-60 contro Cantù qui in diretta, trascinata da un attacco spumeggiante e dalle giocate dei suoi leader offensivi. Johnson è ... ilsussidiario.net Sassari-Cantù 100-84: highlights LBAPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it