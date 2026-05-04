Camille Gottlieb, figlia di Stephanie di Monaco e di un ex membro della sicurezza, è stata recentemente al centro dell’attenzione per la sua libertà e serenità. La giovane di 27 anni sembra aver trovato un equilibrio tra la vita pubblica e privata, preferendo mantenere un basso profilo. La sua storia viene spesso raccontata come esempio di come la semplicità possa contribuire alla felicità.

Alle volte, per essere felici, il segreto è stare in secondo piano. Chiedetelo a Camille Gottlieb, figlia più piccola della principessa Stephanie di Monaco e della sua ex guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb. Nata il 15 luglio 1998, è fuori dalla linea di successione al trono: i suoi genitori non si sono mai sposati e, quindi, si trova nella stessa situazione di altri non-royal monegaschi, come Alexandre e Jasmine Grimaldi, i figli che Alberto di Monaco ha avuto fuori dal matrimonio. Quello che, sulla carta, poteva sembrare uno svantaggio si è rivelato, però, un meraviglioso privilegio: a corte, infatti, non avere diritti implica il fatto di non avere doveri.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Camille Gottlieb è libera e felice. La vita della figlia 27enne di Stephanie di Monaco

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