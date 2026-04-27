Camera di commercio Emilia prezzi all’ingrosso stabili a Parma

Il 24 aprile 2026, nella sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia, si sono riunite le Commissioni tecniche incaricate di controllare l’andamento dei prezzi all’ingrosso nei principali settori produttivi della zona. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari comparti, con l’obiettivo di analizzare eventuali variazioni nei costi e nelle tariffe praticate nel mercato locale. Dall’incontro non sono emersi segnali di aumenti significativi nei prezzi all’ingrosso.

La sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha ospitato il 24 aprile 2026 le Commissioni tecniche incaricate di monitorare l’andamento dei prezzi all’ingrosso nei principali comparti produttivi del territorio. Il quadro emerso dall’analisi evidenzia una sostanziale tenuta del mercato.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Camera di Commercio: «Quotazioni stabili per i prodotti agricoli»La seduta della Camera di commercio dell’Emilia svoltasi a Piacenza il 9 aprile ha confermato un quadro di sostanziale equilibrio per l'economia... Prezzi all'ingrosso a Parma: invariati per salumi e formaggiLa seduta del 6 marzo presso la sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha delineato un panorama economico all’insegna della stabilità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Prefetto incontra il Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia; Camera di Commercio Ravenna. Società Benefit in crescita in Italia: +20% nel 2025, Emilia-Romagna tra le regioni più dinamiche; FOTOGRAFIA EUROPEA 2026 – REGGIO EMILIA - Convenzioni FIAF; L’Emilia-Romagna a Varsavia alla conferenza stampa che chiude Buy Italy con i nuovi voli su Bologna e Rimini e la Campagna social mare 2026. Camera di commercio Emilia, prezzi all’ingrosso stabili a ParmaLa sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha ospitato il 24 aprile 2026 le Commissioni tecniche incaricate di monitorare l’andamento dei prezzi all’ingrosso nei principali comparti produt ... parmatoday.it La Camera di Commercio analizza i prezzi Equilibrio per le categorie di riferimentoLa seduta della Camera di commercio dell’Emilia, svoltasi a Piacenza il 23 aprile 2026, ha esaminato l’andamento del listino prezzi, uno strumento ... piacenzasera.it Camera di Commercio di Padova | Padua - facebook.com facebook Scopri la Biblioteca della Camera di Commercio di Roma! Ti offriamo aule studio attrezzate e wi-fi gratuito nel cuore del centro storico di Roma. Siamo aperti con orario continuato, dalle 9 alle 19. Venerdì 1° maggio resteremo chiusi. Ti aspettiamo! x.com