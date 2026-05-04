Negli ultimi giorni, il dibattito pubblico si è concentrato su una modifica terminologica che alcuni hanno considerato una semplice questione di parole. La sostituzione del termine ‘partigiani’ con ‘esseri umani’ ha sollevato discussioni, poiché questa scelta appare come un modo sottile per evitare di offendere o riconoscere adeguatamente alcune categorie di persone. La questione ha attirato l’attenzione di chi analizza le implicazioni di certe espressioni nel linguaggio pubblico.

di Simone Millimaggi Negli ultimi giorni, il dibattito pubblico è stato scosso da una scelta terminologica che molti hanno liquidato come una sottigliezza lessicale, ma che nasconde un’insidia profonda. Sostituire il termine “partigiano” con la locuzione asettica “essere umano” — come fatto recentemente da Delia — non è un atto di inclusione, ma un’operazione di chirurgia storica. Spesso, chi solleva un’obiezione su questi slittamenti semantici viene tacciato di essere un esagerato o un pignolo. In realtà, dare il giusto peso alle parole è l’unico modo che ci resta per difendere la realtà dall’annacquamento ideologico. Le parole sono contenitori: se svuoti il contenitore, il contenuto evapora.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cambiare ‘partigiani’ con ‘esseri umani’ è il modo più subdolo per non offendere (e non onorare) nessuno

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