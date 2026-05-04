Calciomercato Roma colpo Alajbegovic grazie a…Pjanic! La lunga lista delle cessioni estive di Gasperini

Durante il calciomercato, la Roma ha portato in squadra Alajbegovic, un trasferimento favorito da un sostegno di Pjanic. Nel frattempo, l'allenatore Gasperini ha preparato un elenco di giocatori destinati a lasciare il club nella sessione estiva, mentre le trattative per gli acquisti sono in corso. La rosa dei trasferimenti estivi si arricchisce con queste mosse, che coinvolgono sia entrate sia uscite.

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