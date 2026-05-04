Calciomercato Juve quanti intrecci con la Roma | i bianconeri guardano in casa giallorossa e non solo I dettagli

Nel calciomercato della Juventus ci sono diversi collegamenti con la Roma. La società bianconera ha mostrato interesse per alcuni giocatori della squadra giallorossa, tra cui Alajbegovic, che piace a entrambe le squadre. La Juventus continua a monitorare anche Celik e Pellegrini, mantenendo una certa attenzione sulle operazioni in corso tra le due società. Le trattative e i possibili scambi sono al centro delle voci di mercato delle ultime settimane.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, quanti intrecci di calciomercato con la Roma. Alajbegovic piace ad entrambe e i bianconeri restano vigili su Celik e Pellegrini. Le dinamiche dei trasferimenti in Serie A si stanno intrecciando in modo sorprendente, con Torino e Roma che si trovano spesso a condividere gli stessi obiettivi o a monitorare le medesime situazioni contrattuali. Sebbene i giallorossi stiano riorganizzando la rosa per Gasperini, il calciomercato della Juve resta vigile su alcuni profili specifici che potrebbero cambiare maglia durante la prossima sessione estiva, spostando gli equilibri del campionato. Il nome che sta infiammando le scrivanie dei direttori sportivi è quello di Kerim Alajbegovic, fantasista del 2007 in forza al Bayer Leverkusen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quanti intrecci con la Roma: i bianconeri guardano in casa giallorossa e non solo. I dettagli CALCIOMERCATO JUVE: RIPRENDONO I CONTATTI Notizie correlate Calciomercato Juve, contatti con questo procuratore: le ultimissime sulle possibili mosse dei bianconeri. I dettaglidi Francesco SpagnoloCalciomercato Juve, ci sono stati dei contatti fra i bianconeri e il procuratore di Lewandowski. Calvarese aggiorna: «Con l’episodio Bonny-Nico Paz l’Inter sale a 4 errori a sfavore, dietro solo alla Juve». Ecco quanti ne contano i bianconeridi Angelo CiarlettaGiampaolo Calvarese aggiorna la classifica degli errori arbitrali a sfavore. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lewandowski Juventus il polacco dice no al rinnovo con il Barcellona Il calciatore ha già deciso il suo futuro Gli aggiornamenti; Calciomercato Juventus destino segnato per Di Gregorio e Perin? I due portieri sembrano essere in uscita Ecco le possibili destinazioni. La Juve fiuta il colpaccio in difesa: affare da 40 milioni di euroGrandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe arrivare. In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro ... calciomercato.it Milan-Juventus, quanti intrecci sul mercato: da Lewandowski e Vlahovic a Kolo Muani, Goretzka e Cambiaso, tutti i casiMilan, Allegri sfida Spalletti anche sul mercato: tutti gli intrecci in vista della prossima estate. msn.com #Calciomercato #Juve Quanti intrecci con la #Roma - facebook.com facebook Calciomercato #Juve, #David dal blitz di #Comolli al futuro incerto già a giugno: le tre opzioni possibili x.com