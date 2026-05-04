Caffè stellato rette rimborsate gomme gratis e venerdì corto | la mappa delle aziende torinesi con i benefit migliori

A Torino molte aziende offrono ai propri dipendenti una vasta gamma di benefit. Tra le possibilità ci sono buoni spesa, polizze sanitarie, giorni di volontariato retribuiti e abbonamenti ai mezzi pubblici a prezzi scontati. Alcune imprese prevedono anche palestre aziendali, congedi più lunghi e rimborsi parziali sul mutuo. Inoltre, alcune aziende hanno introdotto iniziative come caffè stellato gratuito e giornate di lavoro ridotte il venerdì.