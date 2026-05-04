Caffè stellato rette rimborsate gomme gratis e venerdì corto | la mappa delle aziende torinesi con i benefit migliori
A Torino molte aziende offrono ai propri dipendenti una vasta gamma di benefit. Tra le possibilità ci sono buoni spesa, polizze sanitarie, giorni di volontariato retribuiti e abbonamenti ai mezzi pubblici a prezzi scontati. Alcune imprese prevedono anche palestre aziendali, congedi più lunghi e rimborsi parziali sul mutuo. Inoltre, alcune aziende hanno introdotto iniziative come caffè stellato gratuito e giornate di lavoro ridotte il venerdì.
Buoni spesa, polizze sanitarie, giornate di volontariato pagate, palestre aziendali, congedi più lunghi, rimborsi sul mutuo, abbonamenti scontati ai mezzi pubblici. E poi la banca del tempo, il venerdì corto, lo smart working allungato. A Torino, la partita del welfare aziendale si gioca sempre.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Corto, lungo o macchiato? Con la macchina del caffè più venduta fai colazione come al barUn vero e proprio piacere per i sensi: il caffè è più di una semplice bevanda, un rituale che ci accompagna durante la giornata e ci regala piccoli...
Leggi anche: La mappa delle aziende toscane legate alla mafia. Il dettaglio di Arezzo