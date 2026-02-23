Taxi sulle corsie Brt? Il Comune apre all' ipotesi ma servono chiarimenti dal ministero

Il gruppo di tassisti ha annunciato di aver avviato una discussione con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla possibilità di usare le corsie del BRT a Bari. La richiesta deriva dalla futura entrata in funzione del sistema Bus Rapid Transit, che potrebbe permettere ai taxi di circolare più rapidamente. Il Comune si è mostrato aperto all’idea, ma necessita di chiarimenti ufficiali da parte del ministero prima di procedere.

Il gruppo di rappresentanti della categoria ha comunicato agli assessori di aver avviato un’interlocuzione con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa la possibilità da parte dei taxi di utilizzare, a Bari, le corsie riservate al Brt, quando il sistema Bus Rapid Transit entrerà in funzione, nel 2027. La notizia è stata comunicata, questa mattina, agli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli e alla Vivibilità urbana Carla Palone, durante una riunione con una delegazione di tassisti baresi, che avevano richiesto un incontro di confronto su alcuni temi legati alla viabilità cittadina, soprattutto in vista della futura entrata in funzione del Brt. 🔗 Leggi su Baritoday.it

