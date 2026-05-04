Una cantante è stata condannata a 12 mesi di libertà vigilata per aver guidato in modo spericolato. L'arresto risale a marzo, e l'artista ha accettato le conseguenze legali del suo comportamento. La notizia è stata confermata dal suo avvocato, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari. La condanna si aggiunge a un episodio che ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico.

La cantante era stata arrestata nel mese di marzo e ha accettato le conseguenze delle sue azioni, come confermato dal suo avvocato. Britney Spears si è dichiarata colpevole di "guida spericolata sotto l'effetto di alcol" rispondendo alle accuse che le erano state rivolte in tribunale il 30 aprile dopo che era stata arrestata nel mese di marzo. La cantante si è quindi assunta la responsabilità di un reato minore nelle prime fasi del procedimento legale, evitando una condanna più severa. La condanna ricevuta dalla popstar Tramite il suo avvocato, Britney Spears si è dichiarata colpevole ed è stata condannata a pagare delle multe, a 12 mesi di libertà vigilata, e a frequentare un corso di tre mesi sulla guida in stato di .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Britney Spears, colpevole di 'guida spericolata', condannata a 12 mesi di libertà vigilata

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