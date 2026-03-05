Britney Spears è stata arrestata | guida in stato di ebrezza

Nella notte, Britney Spears è stata arrestata per aver guidato in stato di ebrezza. La cantante è stata fermata dalle forze dell'ordine e rilasciata alle prime luci dell’alba. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media, e la pop star non ha commentato l’accaduto. La notizia si aggiunge a una serie di episodi che coinvolgono la sua vita privata.

