Breve storia d’amore su Sky Cinema e NOW | prima TV tra relazioni e ossessioni

Un nuovo film arriva su Sky Cinema Uno, portando sullo schermo una storia che esplora le dinamiche di relazioni e ossessioni. Diretto da Ludovica Rampoldi, il film vede protagonisti attori noti e sarà disponibile in prima visione. La pellicola si concentra su un intreccio di sentimenti e tensioni, offrendo agli spettatori un racconto che si svolge tra momenti di intimità e conflitto. La data di uscita è stata annunciata e l’anteprima è attesa prossimamente.

Il film di Ludovica Rampoldi con Fogliati e Giannini arriva su Sky Cinema Uno: trama, cast e quando vederlo. Un amore che si trasforma, si incrina e sfugge al controllo: arriva su Sky Cinema in prima TV BREVE STORIA D’AMORE, il nuovo film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino, che esordirà lunedì 4 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Un film che esplora il lato più fragile e imprevedibile dei sentimenti, muovendosi con equilibrio tra dimensione intima e deriva ossessiva, senza mai offrire risposte semplici. SINOSSI - Questa è la storia di due coppie.🔗 Leggi su Digital-news.it

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