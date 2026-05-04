Un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo aver aggredito violentemente sanitari e agenti intervenuti per un soccorso a Brescia. Durante l'intervento, la situazione a bordo dell'ambulanza è degenerata, con il coinvolgimento diretto del ragazzo. Prima dell'aggressione, il 23enne era già sotto osservazione da parte delle autorità, ma nonostante ciò si è verificato l'episodio violento. La vicenda ha portato alla denuncia formale nei suoi confronti.

? Cosa scoprirai Come è degenerata la situazione dentro l'ambulanza durante il soccorso?. Perché il giovane era già monitorato dalle autorità prima dell'aggressione?. Quali provvedimenti ha deciso immediatamente il Questore per l'espulsione?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza vicino alla metropolitana?.? In Breve Il Questore Paolo Sartori avvia la procedura per la revoca dello status di asilo.. Il 23enne violava già un foglio di via obbligatorio precedentemente emesso.. L'aggressione ha causato danni al finestrino dell'auto di servizio della Polizia.. L'episodio è avvenuto in viale Europa presso la fermata della metropolitana.. Il 23enne tunisino senza fissa dimora è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito agenti e personale sanitario in viale Europa, nei pressi della fermata della metropolitana di Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, violenta aggressione a sanitari e agenti: denuncia al 23enne

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