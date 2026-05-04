Bologna Fenucci | ambizioni e conti devono restare in equilibrio

Il dirigente di una squadra di calcio ha dichiarato che le ambizioni del club e la situazione finanziaria devono rimanere in equilibrio. È stato chiesto come le richieste di mercato dell’allenatore influenzeranno il bilancio e chi prenderà le decisioni sul progetto tecnico dopo la fine del torneo. Queste considerazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute anche del rapporto tra obiettivi sportivi e sostenibilità economica.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il bilancio le richieste di mercato di Vincenzo Italiano?. Chi dovrà decidere il futuro del progetto tecnico dopo il torneo?. Quali nuovi investimenti tecnologici useranno per migliorare le prestazioni degli atleti?. Come farà il Bologna a colpire le squadre più ricche?.? In Breve Confronto imminente tra dirigenza e allenatore Vincenzo per definire il progetto futuro.. Settore scouting impiega venti osservatori per monitorare il mercato e i talenti.. Investimenti tecnologici e strutture avanzate supportano il lavoro dell'allenatore Italiano.. Bilancio positivo grazie ai risultati in Europa e alla finale di Supercoppa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, Fenucci: ambizioni e conti devono restare in equilibrio Notizie correlate Torino-Bologna, sfida a reti bianche: pareggio tattico in Serie A, equilibrio senza gol e ambizioni in stand-by.Torino e Bologna hanno chiuso la partita di Serie A di oggi, 15 febbraio 2026, con un pareggio a reti inviolate. Leggi anche: La visione di Fenucci. "Futuro? Ambizioni, sì. Ma pure sostenibilità» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Bologna, aria di rivoluzione a Casteldebole; Mercato – Italiano, le ambizioni e l’Europa: futuro da scrivere. Ma da Napoli…; Italiano lapidario: le richieste alla società prima della conferma; Carlino – Senza Europa si fa dura, aumenta il rischio di 3 o 4 cessioni. Bologna, Fenucci: Abbinare ambizione e sostenibilità. Negli anni passati avevamo ben abituatoClaudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il momento della squadra rossoblù tra bilanci. tuttomercatoweb.com Bologna Fc e la visione di Fenucci. Futuro? Ambizioni, sì. Ma pure sostenibilitàL’ad rossoblù: Annata di alti e bassi, con un bel percorso in coppa. Presto incontreremo il mister per pianificare la prossima stagione . ilrestodelcarlino.it MERCATO VIRTUS BOLOGNA Oltre agli italiani, torna d'attualità il nome di JD Notae per la Virtus Bologna. L'ex Trapani ha recuperato dall'infortunio rimediato nelle ultime gare a Trapani. - facebook.com facebook Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietà x.com